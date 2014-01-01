Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100067 Наименование Крыло заднее правое задняя часть MB ACTROS 1810 0067 Сторона установки справа Вес [кг] 8,5

Запчасть крыло заднее правое задняя часть Мерседес Актрос 1810 0067 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100067. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100067, MER941520, 941522, MB505157, 9415200220, A9415200220. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее правое задняя часть Мерседес Актрос 1810 0067 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.