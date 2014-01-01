Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100066 Наименование Крыло MB крыло заднего колеса, заднее, левое Сторона установки слева Вес [кг] 8,5

Запчасть Крыло Мерседес крыло заднего колеса заднее левое представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100066. У данной детали есть аналоги с номерами: 941523, MB505156, 9415200120, 9415200320, A9415200120, A9415200320. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.