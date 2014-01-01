Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100055 Наименование Пластина, Подножка Сторона установки слева Вес [кг] 1,172

Запчасть пластина Подножка представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100055. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100055, 462478, 9416663728, 944211, A9416663728. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить пластина Подножка, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.