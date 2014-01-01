Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100054 Наименование Подножка Мерседес L/R Вес [кг] 1,24

Запчасть подножка Мерседес L/R представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100054. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100054, 9416663528, 944216, A9416663528. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка Мерседес L/R, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.