|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18100047
|Наименование
|Подножка верхняя левая Actros/Axor 942.899, 943.899
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|6,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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