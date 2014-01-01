Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100047 Наименование Подножка верхняя левая Actros/Axor 942.899, 943.899 Сторона установки слева Вес [кг] 6,2

Запчасть подножка верхняя левая Актрос/Аксор 942.899 943.899 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100047. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100047, 944201, 462461, MB505129, 9416661901, A9416661901, DX04B1035. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка верхняя левая Актрос/Аксор 942.899 943.899 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.