Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100036 Наименование Подножка бампера центр MB Вес [кг] 1,21

Запчасть Подножка бампера центр Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100036. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX112846, 94189, 462485, MB505109, 9418800225, A9418800225. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.