Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100033 Наименование Бампер левая часть Actros Сторона установки слева Вес [кг] 8

Запчасть бампер левая часть Актрос представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100033. У данной детали есть аналоги с номерами: 40594105, 462414, 9418802770, 94188027707354, 94495, A9418802770, A94188027707354. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер левая часть Актрос, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.