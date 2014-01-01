Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100032 Наименование Подножка бампера центр MB 1810 0032 Сторона установки посередине Вес [кг] 3,86

Запчасть подножка бампера центр Мерседес 1810 0032 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100032. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100032, 94196, 462233, MB505125, 9418801670, 94188016707354, A9418801670. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка бампера центр Мерседес 1810 0032 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.