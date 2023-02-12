Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100018 Наименование Подножка правая MB ATEGO Сторона установки справа Вес [кг] 6,6

Подножка Мерседес Атего, правая сторона ступени. Производитель: SAMPA, Артикул: 18100018, Тип детали: кузовные запчасти. Дубликаты и аналоги: 462451, 973206, 9736603301, 9736603501, 9736661401, 9736663201, 97366632017354. Корпус подножки Атего в Алматы с быстрой доставкой по Казахстану в день обращения