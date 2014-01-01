Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100012 Наименование Бампер MB Сторона установки посередине Вес [кг] 5,4

Запчасть Бампер Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100012. У данной детали есть аналоги с номерами: 97390, 462424, MB505037, 9738801170, 97388011707354, A9738801170, A97388011707354. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.