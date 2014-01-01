Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100008 Наименование Бампер передний (правая часть) MB ATEGO Сторона установки справа Вес [кг] 2,25

Запчасть бампер передний (правая часть) Мерседес Атего представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100008. У данной детали есть аналоги с номерами: 462407, 97384, 9738800570, 97388005707354, A9738800570, A97388005707354, MB505271. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер передний (правая часть) Мерседес Атего, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.