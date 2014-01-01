Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 1500011 Наименование насос водяной IVECO EuroFire/Tector, DAF F45/F55/F600-800-1000, CUMMINS

Запчасть насос водяной Ивеко EuroFire/Tector Даф F45/F55/F600-800-1000 Камминз представлена по производителю SAMPA с артикулом 01500011. У данной детали есть аналоги с номерами: 01500011, 201612B6000, CBU2148, CBU2714, 541012, 19200109, MWP20006. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Ивеко EuroFire/Tector Даф F45/F55/F600-800-1000 Камминз на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.