Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 119131 Наименование Ролик вилки сцепления DAF 75/85CF/95XF Вес [кг] 0,048

Запчасть ролик вилки сцепления Даф 75/85CF/95XF представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.131. У данной детали есть аналоги с номерами: 119131 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик вилки сцепления Даф 75/85CF/95XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.