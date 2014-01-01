Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 119044 Наименование рмк.тормозная колодка Iveco Вес [кг] 0,17 Размер резьбы W 14G 7/16?

Запчасть рмк.тормозная колодка Ивеко представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.044. У данной детали есть аналоги с номерами: 119044, 06500, 42480059, 031600807010, 16018, G4000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рмк.тормозная колодка Ивеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.