|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|119036
|Наименование
|Регулятор тормозов Cursor MERITOR
|Высота [мм]
|60
|Вес [кг]
|0,191
|Размер резьбы
|M22x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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