Наружный диаметр [мм] 42

Запчасть втулка кулисы КПП Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.034. У данной детали есть аналоги с номерами: 082801922010, 460749, A0019813931. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка кулисы КПП Мерседес, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.