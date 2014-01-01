|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|119024
|Наименование
|Втулка BPW вала тормозного (с масленкой) (40x60x38мм) SAMPA
|Высота [мм]
|38
|Вес [кг]
|0,304
|Внутренний диаметр
|42
|Наружный диаметр [мм]
|61,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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