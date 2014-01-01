Внутренний диаметр 42 Наружный диаметр [мм] 61,6

Запчасть втулка БПВ вала тормозного (с масленкой) (40x60x38мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.024. У данной детали есть аналоги с номерами: 030200247910, 0537700020, 119024, 1377650, 1403329, 1439270, 1462613. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка БПВ вала тормозного (с масленкой) (40x60x38мм) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.