Внутренний диаметр 20,5 Наружный диаметр [мм] 52

Запчасть ролик МАН ТГА колодки тормозной SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.022. У данной детали есть аналоги с номерами: 1943001 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик МАН ТГА колодки тормозной SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.