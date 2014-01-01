Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 119014 Наименование Ролик тормозной колодки 20/22/52x40;

Запчасть ролик тормозной колодки 20/22/52x40; представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.014. У данной детали есть аналоги с номерами: 02828, 1491834, 1540425, 633551, MBP3032. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик тормозной колодки 20/22/52x40;, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.