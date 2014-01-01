Внутренний диаметр 20 Наружный диаметр [мм] 42

Запчасть подшипник для грузовика Мерседес 119.010 представлена по производителю SAMPA с артикулом 119.010. У данной детали есть аналоги с номерами: 07279, 119010, 198666, 27208, 5001832581, 5001836297, 5001858759. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник для грузовика Мерседес 119.010, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.