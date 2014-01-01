Ширина [мм] 64,5 Вес [кг] 2,291 Ø отверстия [мм] 20

Запчасть ремкомплект седельного устройства JSK 36D/DV представлена по производителю SAMPA с артикулом 118.231. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект седельного устройства JSK 36D/DV, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.