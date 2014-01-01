Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 118144 Наименование Противоизносное кольцо, Опорно-сцепное устройство Вес [кг] 0,627

Запчасть противоизносное кольцо Опорно-сцепное устройство представлена по производителю SAMPA с артикулом 118.144. У данной детали есть аналоги с номерами: 118144, 58022. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить противоизносное кольцо Опорно-сцепное устройство, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.