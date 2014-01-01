Ширина [мм] 64,5 Вес [кг] 2,43 Размер резьбы M16x2

Запчасть ремкомплект седельного устройства 118031 представлена по производителю SAMPA с артикулом 118031. У данной детали есть аналоги с номерами: 118031, 118031, 0004311728, 325197, 171566, 1120619, 1325347. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект седельного устройства 118031 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.