|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|118031
|Наименование
|РМК седельного устройства, 118031
|Толщина [мм]
|25
|Длина [мм]
|234,5
|Ширина [мм]
|64,5
|Вес [кг]
|2,43
|Размер резьбы
|M16x2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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