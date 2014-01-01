|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|118029
|Наименование
|Ремкомплект седла Jost JSK 38
|Толщина [мм]
|35
|Длина [мм]
|276
|Ширина [мм]
|182
|Вес [кг]
|6
|Внутренний диаметр
|51
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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