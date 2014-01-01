Ширина [мм] 110,75 Вес [кг] 1,855 Внутренний диаметр 51

Запчасть р/к седла Джост (замок) представлена по производителю SAMPA с артикулом 118025. У данной детали есть аналоги с номерами: SK210515 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к седла Джост (замок), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.