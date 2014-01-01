Ширина [мм] 121 Вес [кг] 1,73 Внутренний диаметр 51

Запчасть Р/к седла Джост (захват) представлена по производителю SAMPA с артикулом 118024. У данной детали есть аналоги с номерами: 118024, 280652. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.