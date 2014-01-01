Ø отверстия [мм] 16 Внутренний диаметр 75 Наружный диаметр [мм] 142 Ø фаски [мм] 116

Запчасть Р/к седла Джост (подкова) представлена по производителю SAMPA с артикулом 118022. У данной детали есть аналоги с номерами: 150262, SK210519, 901204, 140045, A1226. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.