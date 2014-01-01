|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|118022
|Наименование
|Р/к седла JOST (подкова)
|Толщина [мм]
|27,5
|Вес [кг]
|1,141
|Ø отверстия [мм]
|16
|Внутренний диаметр
|75
|Наружный диаметр [мм]
|142
|Ø фаски [мм]
|116
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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