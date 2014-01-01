|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|118021
|Наименование
|Подкова седла Jost JSK37CW
|Толщина [мм]
|10
|Вес [кг]
|0,535
|Ø отверстия [мм]
|10,5
|Внутренний диаметр
|94
|Наружный диаметр [мм]
|144
|Ø фаски [мм]
|120
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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