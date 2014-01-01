Ø отверстия [мм] 10,5 Внутренний диаметр 94 Наружный диаметр [мм] 144 Ø фаски [мм] 120

Запчасть подкова седла Джост JSK37CW представлена по производителю SAMPA с артикулом 118.021. У данной детали есть аналоги с номерами: 118021, 54422, 903224, 903226, S340082, SK310593. Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подкова седла Джост JSK37CW, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.