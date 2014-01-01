Ширина [мм] 121 Вес [кг] 1,71 Внутренний диаметр 51

Запчасть захват седла Джост JSK37 118020 представлена по производителю SAMPA с артикулом 118020. У данной детали есть аналоги с номерами: 118020, 17052, SK1489Z, SK1489НЕВЫПУСКАЕТСЯ, 9012481. Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия захват седла Джост JSK37 118020 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.