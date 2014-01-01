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Втулка, серьга рессоры артикул 118010 SAMPA в Алматы

118010 SAMPA Втулка, серьга рессоры
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 118010
Наименование Втулка, серьга рессоры
Высота [мм] 20,5
Вес [кг] 0,23
Внутренний диаметр 30,5
Ширина 1 [мм] 59
Ширина 2 [мм] 50

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка, серьга рессоры производителя SAMPA с артикулом 118010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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