|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|118010
|Наименование
|Втулка, серьга рессоры
|Высота [мм]
|20,5
|Вес [кг]
|0,23
|Внутренний диаметр
|30,5
|Ширина 1 [мм]
|59
|Ширина 2 [мм]
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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