Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 117008 Наименование крючок ролика тормозной колодки !\BPW Вес [кг] 0,008

Запчасть крючок ролика тормозной колодки !\БПВ представлена по производителю SAMPA с артикулом 117.008. У данной детали есть аналоги с номерами: 117008, 117008, 315586, 050204, 090700270002, 1319673, 1387326. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крючок ролика тормозной колодки !\БПВ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.