Внутренний диаметр 50 Наружный диаметр [мм] 58

Запчасть втулка шкворня 116.083 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.083. У данной детали есть аналоги с номерами: 116083, 28397, 5000792140, 7485132299. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня 116.083 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.