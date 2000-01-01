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Втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. MAN F90/2000/TGA/MB NG/SK артикул 116074 SAMPA в Алматы

116074 SAMPA Втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. MAN F90/2000/TGA/MB NG/SK
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 116074
Наименование Втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. MAN F90/2000/TGA/MB NG/SK
Высота [мм] 50
Вес [кг] 0,255
Внутренний диаметр 50
Наружный диаметр [мм] 57
Запчасть втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. МАН Ф90/2000/ТГА/Мерседес NG/SK представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.074. У данной детали есть аналоги с номерами: 116074, 116074, 3603320048, A3603320048, 060601592000, 74171041, 1524736. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. МАН Ф90/2000/ТГА/Мерседес NG/SK на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. MAN F90/2000/TGA/MB NG/SK производителя SAMPA с артикулом 116074 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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