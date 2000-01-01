Внутренний диаметр 50 Наружный диаметр [мм] 57

Запчасть втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. МАН Ф90/2000/ТГА/Мерседес NG/SK представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.074. У данной детали есть аналоги с номерами: 116074, 116074, 3603320048, A3603320048, 060601592000, 74171041, 1524736. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. МАН Ф90/2000/ТГА/Мерседес NG/SK на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.