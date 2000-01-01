|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116074
|Наименование
|Втулка шкворня (борнз.) 50*50*57 нижн. MAN F90/2000/TGA/MB NG/SK
|Высота [мм]
|50
|Вес [кг]
|0,255
|Внутренний диаметр
|50
|Наружный диаметр [мм]
|57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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