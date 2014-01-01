Внутренний диаметр 50 Наружный диаметр [мм] 57

Запчасть втулка Мерседес шкворня бронзовая (50x57x45мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.072. У данной детали есть аналоги с номерами: 060601593000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка Мерседес шкворня бронзовая (50x57x45мм) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.