|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116062
|Наименование
|Втулка шкворня Ман 116.062
|Высота [мм]
|48
|Вес [кг]
|0,213
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|52
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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