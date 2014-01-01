Внутренний диаметр 45 Наружный диаметр [мм] 52

Запчасть втулка шкворня Ман 116.062 представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.062. У данной детали есть аналоги с номерами: 060600978100, 1103387, 116062, 116062OE, 1344741, 141131, 1731567. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка шкворня Ман 116.062, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.