|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116052
|Наименование
|Втулка шкворня для грузовика Мерседес 116.052
|Высота [мм]
|40
|Вес [кг]
|0,078
|Внутренний диаметр
|26
|Наружный диаметр [мм]
|31
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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