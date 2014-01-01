Внутренний диаметр 25,5 Наружный диаметр [мм] 31

Запчасть втулка шкворня для грузовика Мерседес 116.051 представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.051. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка шкворня для грузовика Мерседес 116.051, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.