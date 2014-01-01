Внутренний диаметр 45 Наружный диаметр [мм] 50

Запчасть втулка шкворня Вольво 44.5x50x49.8 представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.048. У данной детали есть аналоги с номерами: 116048, 116048, 116304, 74120017, 1343373, 060603003940, 12015251B. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня Вольво 44.5x50x49.8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.