Внутренний диаметр 49,5 Наружный диаметр [мм] 58

Запчасть втулка шкворня 51 75*49*58 МАН EL/EM ф2000/Ф90 м2000 M90/NG/NL NM R SD/SG SL SM SR 75 > представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.041. У данной детали есть аналоги с номерами: 116041, 116041, BK7708776, 130276, 98170020, 543562, 7220688100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня 51 75*49*58 МАН EL/EM ф2000/Ф90 м2000 M90/NG/NL NM R SD/SG SL SM SR 75 > на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.