|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116041
|Наименование
|Втулка шкворня 51,75*49*58 MAN EL/EM/F2000/F90/M2000/M90/NG/NL/NM/R/SD/SG/SL/SM/SR 75 -->
|Высота [мм]
|52
|Вес [кг]
|0,308
|Внутренний диаметр
|49,5
|Наружный диаметр [мм]
|58
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Втулка шкворня 51,75*49*58 MAN EL/EM/F2000/F90/M2000/M90/NG/NL/NM/R/SD/SG/SL/SM/SR 75 --> производителя SAMPA с артикулом 116041 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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