|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116038
|Наименование
|Втулка шкворня RVI 116.038
|Высота [мм]
|71
|Вес [кг]
|0,182
|Внутренний диаметр
|47
|Наружный диаметр [мм]
|51
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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