Внутренний диаметр 47 Наружный диаметр [мм] 51

Запчасть втулка шкворня Рено 116.038 представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.038. У данной детали есть аналоги с номерами: 110500247760, 116038, 116038OEM, 1354652, 174947, 98170010, AASNUP309FM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка шкворня Рено 116.038, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.