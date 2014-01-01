|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116032
|Наименование
|Втулка шкворня AM61/AM55
|Высота [мм]
|56,5
|Вес [кг]
|0,147
|Внутренний диаметр
|44,5
|Наружный диаметр [мм]
|49,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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