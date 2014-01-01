Внутренний диаметр 44,5 Наружный диаметр [мм] 49,5

Запчасть втулка шкворня AM61/AM55 представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.032. У данной детали есть аналоги с номерами: 116032, 116032, 169798, 74170566, 1331044, 60306, 116300. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня AM61/AM55 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.