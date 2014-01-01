Внутренний диаметр 53,7 Наружный диаметр [мм] 58,5

Запчасть втулка шкворня представлена по производителю SAMPA с артикулом 116.030. У данной детали есть аналоги с номерами: 041487, 1116848, 116030, 169587, 60400012, 61586, 72135. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка шкворня, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.