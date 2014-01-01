|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|116030
|Наименование
|Втулка шкворня
|Высота [мм]
|60
|Вес [кг]
|0,188
|Внутренний диаметр
|53,7
|Наружный диаметр [мм]
|58,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Втулка шкворня производителя SAMPA с артикулом 116030 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита