Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115659 Наименование Кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12 (1993-1999) крышки ступицы передней

Запчасть кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK ФШ 12 (1993-1999) крышки ступицы передней представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.659. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK ФШ 12 (1993-1999) крышки ступицы передней, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.