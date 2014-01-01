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Кольцо уплотнительное 129,5*3 ступицы/КПП Scania 2/3/4/P/G/R/T серия артикул 115657 SAMPA в Алматы

115657 SAMPA Кольцо уплотнительное 129,5*3 ступицы/КПП Scania 2/3/4/P/G/R/T серия
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 115657
Наименование Кольцо уплотнительное 129,5*3 ступицы/КПП Scania 2/3/4/P/G/R/T серия
Толщина [мм] 3
Вес [кг] 0,003
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 130
Запчасть кольцо уплотнительное 129 5*3 ступицы КПП Скания/2/3/4/P/G R T серия представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.657. У данной детали есть аналоги с номерами: 115657 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное 129 5*3 ступицы КПП Скания/2/3/4/P/G R T серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное 129,5*3 ступицы/КПП Scania 2/3/4/P/G/R/T серия производителя SAMPA с артикулом 115657 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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