Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 130

Запчасть кольцо уплотнительное 129 5*3 ступицы КПП Скания/2/3/4/P/G R T серия представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.657. У данной детали есть аналоги с номерами: 115657 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное 129 5*3 ступицы КПП Скания/2/3/4/P/G R T серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.