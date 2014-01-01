Внутренний диаметр 109,5

Запчасть кольцо уплотнительное (двигатель) Скания 110*3*116 представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.653. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное (двигатель) Скания 110*3*116, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.