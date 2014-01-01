Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 45

Запчасть кольцо уплотнительное кронштейна кабины Рено Премиум d=45@ представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.590. У данной детали есть аналоги с номерами: 676260, 5003065204. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное кронштейна кабины Рено Премиум d=45@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.