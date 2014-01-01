|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|115587
|Наименование
|Кольцо уплотнительное RENAULT Magnum вала тормозного (57x5.4) SAMPA
|Толщина [мм]
|5,3
|Вес [кг]
|0,005
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Внутренний диаметр
|47,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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