Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 30

Запчасть кольцо пальца колодки 29.87*1.78 115.586 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.586. У данной детали есть аналоги с номерами: 115586, ZX141001, 660280, 5010067564. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо пальца колодки 29.87*1.78 115.586 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.