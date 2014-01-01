Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 31

Запчасть кольцо колодки резиновое Скания 31*4.5 115.570 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.570. У данной детали есть аналоги с номерами: 115570, 117103, 09986, 126820, 1338019, 381962, 209903004370. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо колодки резиновое Скания 31*4.5 115.570 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.