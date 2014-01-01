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Кольцо колодки резиновое Scania 31*4.5 115.570, Sampa артикул 115570 SAMPA в Алматы

115570 SAMPA Кольцо колодки резиновое Scania 31*4.5 115.570, Sampa
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 115570
Наименование Кольцо колодки резиновое Scania 31*4.5 115.570, Sampa
Толщина [мм] 4,5
Вес [кг] 0,003
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 31
Запчасть кольцо колодки резиновое Скания 31*4.5 115.570 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.570. У данной детали есть аналоги с номерами: 115570, 117103, 09986, 126820, 1338019, 381962, 209903004370. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо колодки резиновое Скания 31*4.5 115.570 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо колодки резиновое Scania 31*4.5 115.570, Sampa производителя SAMPA с артикулом 115570 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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