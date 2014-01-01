Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 28

Запчасть кольцо уплотнительное РОР вала тормозного SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.559. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030318, 115559, 115559, 21220668, 030704200470, A3036, WA3036. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное РОР вала тормозного SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.